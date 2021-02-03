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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İzmir’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Dereden görüntü

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Sel Felaketi Polis Ekipleri Dere Yatağı 

-Yıkılan istinat duvarından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelirken, Bornova ilçesinde bulunan dere yatağındaki istinat duvarı sabaha karşı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini göstermeye devam eden sağanak yağış sele dönüştü. Kent genelinde birçok noktada ev ve işyerlerini su basarken derelerde taşkınlık meydana geldi. Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.
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