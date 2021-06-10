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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı

İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı

Olay yerinden detay

Sağlık Ekibi Mobilya Mağazası Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-Ekiplerden detay
-Servis aracından detay
-Mobilya dükkanının içinden görüntüler

( İZMİR -TEKRAR) İZMİR

- İzmir’in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddiaya göre freninin tutmaması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, mağazada büyük çaplı hasar meydana geldi.Kaza, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı TEMSA marka otobüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce 07 JK 940 plakalı Renault marka otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, mobilya mağazasında büyük çapta hasar meydana gelirken, gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Mİ-
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