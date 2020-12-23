İzmir'de ilginç olay: 'Sokak benim' dedi, beton çitlerle kapattı

-- Beton çitlerden detay ve genel görüntü

-- Vatandaşlar ve esnaf ile röportaj

-- Sokaktan drone görüntüsü



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir'in Bornova ilçesinde arsa sahibi olduğunu iddia eden bir şahıs, belediyeden istimlak parasını alamayınca, yolun büyük bir kısmını beton çitlerle kapattı. Vatandaş, esnaf ve sürücüler ise mağdur olduklarını dile getirdi. Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5311 sokakta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, iddiaya göre sokağın büyük bir kısmını beton çit ve bant çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. İçerisinde otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da içerisinde bulunduğu sokakta yaklaşık 1 dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren şahıs, sokağa çektiği beton çitlerle ilginç görüntü oluşturdu. Beton çitlerin çekilmesiyle oldukça geniş olan sokak, bir anda tek aracın zorlukla geçebileceği bir alana dönüştü. Olay nedeniyle vatandaşlar, sürücüler ve bölgedeki esnaf zorluk çektiklerini, mağdur olduklarını söyledi.



Vatandaşlar ayrıca, şahsa ait bir arsanın sokağa dönüştürüldüğü gerekçesiyle Bornova Belediyesini suçladı. "Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez" Beton çitlerle daraltılan sokakta iş yeri olan Mehmet Özveren isimli şahıs, sokağın daraltılması nedeniyle esnaf olarak oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Olası bir yangın durumunda itfaiyenin giremeyeceğini söyleyen Özveren, "3 gün önce kadastrodan geldiler buraya ve çizdiler buraları. Bir inşaat şirketi geldi buraya ve arsa sahibinin kapattırdığını belirttiler. Belediye istimlak bedelini ödemediği için arsa sahibi de burayı kapatma gereği duymuş. Ama görüyorsunuz ilerisi hastane. Bizim de iş yerimiz var burada ve mağduruz. Araçlar da geçemiyor buradan. Bornova Belediyesinden gelenler de oldu ama adamların elinde resmi evraklar var. Yolun darlığını görüyorsunuz. Buranın kapatıldığının herkes farkında değil daha. Birbirlerine sorup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz burada inşaat çalışanlarıyla konuşarak az çok ne olduğunu öğrenebildik. Bir istimlak bedelinin ödenmediğinden bahsediliyor. Arsa sahibi ses getirmeye çalışarak parasını almayı istiyor. Şimdi insanlar belediyeye şikayet edecekler, belediyeye baskı yapacaklar, belediye de baskıdan sıkılıp ödemeye gidecek yöntemiyle hareket ettiğini düşünüyoruz arsa sahibinin. Biz sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez. Hastane var, ambulans giremez. Çünkü 4 metreye kadar daraldı yol. Bu sokağa başka giriş çıkış da yok. Şu binalarda oturanlar daha farkında değiller; taşınacak olsalar büyük araçlar giremez. Taksiler bile zor dönüyorlar. Asıl büyük olay olduğunda herhalde farkına varacaklar" açıklamasında bulundu. "Belediye bu zamana kadar neredeymiş" Sokakta börekçi dükkanı olan Rabia Özdemirbaş isimli esnaf, yaşanılan durumdan dolayı Bornova Belediyesi'ni suçladı. Özdemirbaş, "Sıkıntı yaşıyoruz burada. Sokaktan geçemiyoruz, çöp dökmeye çıkamıyorum, siparişleri arabaya taşıyamıyoruz. Üstelik park sorunu yaşıyoruz, müşterilerimiz de kısıtlandı. Bu yolun sonu hastane mesela. Herkes mağdur oldu. Ben çok yanlış görüyorum bu durumu. Belediye bu zamana kadar neredeymiş. Nasıl izin vermiş. Mal sahibi neden durup dururken, bu kadar zaman sonra böyle bir karar almış. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Hangi belediye olursa olsun, burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başka bir çalışan Yasemin Kaplan ise "Çok zor olacak bu şekilde. Apartmanlar var, iş yerleri var burada. Tek bir yol var her yere buradan gidiliyor. Tek şeride düştü nasıl olacak böyle bilemiyorum. Bizim de iş yerimiz var burada. Mallarımız nasıl taşınacak, arabaya nasıl yüklenecek; çok zor olacak" diye konuştu.

Büyük araçlar geçemiyor Yolun büyük kısmının kapatılması sebebiyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Sakine Karagöz isimli vatandaş da "Geldiler, ölçtüler, biçtiler, mahkemelik olmuşlar galiba. Anlaşamamışlar, şimdi de yolu kapattılar. Bu hiç bir şeye benzemedi, çok çirkin bir şey oldu. Bu arkadaki ev benim. Zorlanıyoruz elbette ki, oğlum geldi arabasını koyamadı ileriye park etmek zorunda kaldı. Büyük arabalar gelip buradan geçiyorlardı şimdi dönemiyorlar. Bir an önce bunu çözsünler, hepimiz şikayetçiyiz" diye dert yandı. Sokağın son hali havadan görüntülendi Öte yandan beton çitlerle sokağın kapatılmasının ardından oluşan görüntü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sokağın büyük bir kısmının beton çitlerle çevrildiği, geriye kalan alanda küçülen yol ve beton çitlerle kapatılan alanın içi yer aldı. (AÇ-



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