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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

- Olay yerinden detay ve genel görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-- Polis ve ambulanstan görüntü
-- Hastaneden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre T. (31) ile Erdoğan Ç. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emre T., elindeki bıçakla Erdoğan Ç.'yi karnından bıçakladı. Emre T. daha sonra kavgayı gören ve ayırmak için araya giren Erhan D.'yi (31) yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Erdoğan Ç. ve Erhan D. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Emre T.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakaladı. Kavga esnasında darp neticesiyle başından yaralandığı tespit edilen şüpheli Emre T. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre T. burada yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AÇ-MÇ-Y)
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