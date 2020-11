İzmir’de her şeyi özetleyen görüntüler

-yHasarlı binalar detay

( İZMİR )- Depremde ve hasarlı binaların yıkımı sonrası ekipleri tarafından bulunarak bina enkazlarının yanına konulan eşyalar, duygulandırdı- Depremzedeler, enkazları kaldırma ve hasarlı binaların yıkılışlarını hüzünlü bir şekilde izledi- Depremzede Emine Şanlı: "Ne yapacağımızı bilmiyoruz" İZMİR



- İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan 17 binadaki arama kurtarma çalışmaları sona ererken, geriye vatandaşların apartman enkazlarından çıkan eşyaları kaldı. Depremzedeler, enkazları kaldırma ve hasarlı binaların yıkılışlarını ise hüzünlü bir şekilde izledi. İzmir’de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 17 binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. AFAD’tan edinilen bilgiye göre, depremde 114 vatandaş hayatını kaybederken, bin 35 vatandaş yaralandı, 898’i taburcu edildi. Yaralılardan 137’sinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin günlerce gece, gündüz demeden yaptığı arama, kurtarma çalışmaları sonrası aralarında bebek, çocuk ve vatandaşların bulunduğu birçok kişi kurtarıldı. Bölgede ekiplerin enkaz kaldırma ve hasarlı binaları yıkım işlemleri devam ediyor. “Yandım” Depremde ya da hasarlı olduğu için yıkılan binalardan vatandaşlara ait çıkan özel eşyalar, ekipler tarafından tespit edilerek bina enkazlarına yakın bölgelerde toplanıyor. Aralarında fotoğraf albümleri, henüz kutusundan yeni çıkartılmış oyuncak araba, kitap gibi eşyaların bulunduğu bir apartman enkazının önündeki ‘yandım’ yazılı gece lambası ise her şeyi özetliyor. “Kendimizi can havliyle dışarıya attık” Evleri yıkılan, ya da ağır hasar oluşan vatandaşlar ise yakın bölgelere kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, enkazları kaldırma ve hasarlı binaların yıkılışlarını hüzünlü bir şekilde izliyor. Depreme mutfakta yakalanan vatandaşlardan Nurhayat Aynas, kayınvalidesinin de içerde olduğunu ve sarsıntıyla yere düştüğünü söyledi.



Büyük korku yaşadıklarını anlatan Aynas, hasar gördüğü için yıkımı devam eden evlerinin yıkımını izlediklerini belirterek, “Her şeyimiz içeride. Kimliğime kadar alamadım. İçeride çocuklarımızın hatıra fotoğrafları ve albümleri var. Kayınpederimin değerleri eşyaları var. Bütün eşyalarımız içeride kaldı. Hiçbir şey alamadan anca kendimizi can havliyle dışarı attık. Ziynet eşyalarımız bulunursa bize geri verileneceği söylendi. Bulunamazsa da yapacak bir şey yok” dedi.

“Ne yapacağımızı bilmiyoruz” Deprem anında kendisinin dışarıda olduğunu belirten Emine Şanlı da, “Kızlarım evdeydi. Kendilerini sokağa zor atıp kurtulmuşlar. Bir dakikalığına girmek istiyorum ama müsaade etmiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her şeyimiz içeride kaldı. Değerli eşyalarımız da vardı. “ diye konuştu.

