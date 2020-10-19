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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de helikopterli trafik denetimi

İzmir'de helikopterli trafik denetimi

Denetimlerde helikopterden çekilen trafik görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Güzergah Kural İhlali Para Cezası Trafik Denetimi Helikopter 


- İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri, helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücüye para cezası uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafiğin yoğun olduğu İzmir - Kuşadası yolu, Ahmetbeyli - Özdere - Gümüldür yolu ve Menderes - İzmir yolu güzergahlarında helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda, havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve yoğunluk saatlerinde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.
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