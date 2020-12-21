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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de hareketli gece: Sürücü, aracı ve içindeki 2 kadını bırakıp kaçtı

İzmir’de hareketli gece: Sürücü, aracı ve içindeki 2 kadını bırakıp kaçtı

Polis ekiplerinden görüntüler

Hastane Para Cezası Polis Ekipleri Kadın Sürücü Irak 

-Cezai işlem uygulanan kadından görüntüler
-Detay ve genel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından aracı ve içerisindeki 2 kadını bırakarak kayıplara karıştı. Araç içerisinde epilepsi nöbeti geçiren kadınlardan birisi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kokluca Mezarlığı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekiplerince şüpheli görülen 35 TEZ 19 plakalı Tofaş marka araç durdurulmak istendi. Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, polisleri peşine takarak kaçmaya başladı.
Bornova sınırlarını aşan sürücü yöneldiği Konak ilçesi 2206 Sokak üzerinde aracı bırakarak kayıplara karıştı. Epilepsi hastası kadın nöbet geçirdi Polis ekiplerince, kısa sürede araç ve içerisindeki 2 kadın sürücü tarafından terk edilmiş halde bulundu. Kadınlardan birisinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi çağrılarak, nöbet geçiren kadın ambulans ile kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aracına bindiği şahsı tanımadığını ileri sürdü Araçtaki kadınlardan gözaltına alınan S.K’nin ise ifadesinde, otomobil sürücüsünü tanımadığını ve hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını, sürücünün ehliyeti olmadığı için polisi görünce panik yaptığını, kendilerini aracın içerisinde bırakarak kaçtığını söylediği ileri sürüldü. Öte yandan, gözaltına alınan S.K’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve kaçan sürücüyü yakalamak içinse geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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