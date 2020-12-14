Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

Sele ilişkin görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Jandarma Sağanak Yağış Ticari Araç Polis Ekipleri 


- İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek. Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi kendi imkanları ile kurtuldu İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement