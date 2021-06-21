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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

- Polis ekiplerinin adrese operasyonundan görüntü

Çatı Katı Kaçak Cep Telefonu Kaçak Lyon Cep Telefonu 

-- Ele geçirilen ürünlerden görüntü

( İZMİR )- Çatı katında 3 bin 180 kaçak telefon ele geçirildi İZMİR

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin çatı katında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, 3 bin 810 adet kaçak cep telefonu, 3 bin 735 adet batarya, 3 bin 650 adet şark aleti olmak üzere toplam 11 bin 195 adet gümrük kaçağı emtia ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili K.O.Ş. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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