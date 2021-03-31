İzmir’de göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

--Polis ekiplerinden görüntüler

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( İZMİR ) -- Akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü İZMİR



- İzmir’in Karabağlar ilçesinde akraba olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi göğsünden bıçaklanarak ölürken, cinayet şüphelisi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı. Hastanede yaşamını yitirdi İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici’nin bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Gezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (Mİ-



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