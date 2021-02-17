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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de fırtına sebebiyle ağaç sokağa düştü

İzmir'de fırtına sebebiyle ağaç sokağa düştü

- Ağacın devrilme anından görüntü

Kamera Cep Telefonu Trol 

-- Ekiplerin çalışmasından detay ve genel görüntü
-- Devrilen ağacın yolu kapatmasından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, fırtına sebebiyle bir ağaç sokağa devrildi. İzmir genelinde gün boyunca etkili olan fırtına sebebiyle bir çok ağaç devrilirken, çatılar yerlere düştü. Bornova ilçesi 109/1 sokakta bulunan bir ağaç kökünden söküldü. Ağacın, otomobillerin üstüne devrilmesi riski üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından devrilme riski olan ağaç, kontrollü bir şekilde kesilerek sokağa devrildi. Ağacın devrilme anı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İzmir'de gün boyunca hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın şiddeti dinerken, ekiplerin hasar gören bölgelerde çalışmaları devam ediyor.
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