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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de fırtına dehşeti...Dikili'de tekneler battı

İzmir'de fırtına dehşeti...Dikili'de tekneler battı

tekneden görüntü

Balıkçı Teknesi Zeytinli 

-kıyıdan görüntü
-detay

( İZMİR -EK)- Dikili'de fırtına tekneleri batırdı İZMİR

- İzmir’in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda tekne su alarak battı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı. Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.
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