İzmir’de film gibi soygun girişimi: Soygun anları kamerada

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( İZMİR )-İzmir polisi zanlıyı 250 saatlik kamera görüntüsüyle yakaladı İZMİR



- İzmir’de, film sahnelerini aratmayan olayda, girdiği bir markette tabanca ile kasiyerlere iki el ateş ettikten sonra ‘3 saniyen var. Hemen kasayı boşalt’ diyen soyguncu, paraları alamadan kaçtı. Korku yaşayan iki kadın kasiyer şans eseri yaralanmazken, İzmir polisi 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyerek zanlıyı 19 saat gibi kısa sürede yakaladı. Olay, 24 Mart'ta Bornova ilçesi Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında, yüzü maskeli şüpheli, süper market zincirinin şubesine gelerek sigara almak istediğini söyledi.



Şahıs para arar gibi yaptıktan sonra cüzdanının evde kaldığını söyledi.



Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkartan zanlı, 24 yaşındaki kasiyer N.C.’ye doğru bir el ateş etti. Paniğe kapılan kadın kasiyer, korkuyla kasayı açamadı. Silah sesini duyunca diğer mağaza çalışan C.K. (21) kasaların olduğu alana doğru geldi. C.K.’ye doğru silahını doğrultan zanlı, “Yine 3’e kadar sayıyorum. Kasayı açmazsanız ateş edeceğim” dedi.

C.K. isimli çalışan da korku ve panikten dolayı kasayı açamadı. C.K.’ye de bir el ateş eden acemi gaspçı, daha sonra paraları alamadan koşturarak marketten çıkıp izini kaybettirdi. Şans eseri soygun girişimini kasiyerler yara almadan atlattı. İzmir polisi 250 saatlik görüntüyü inceledi, 19 saatte buldu Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısın marketten çıkışından itibaren 250 saatlik güvenlik kamera kaydını izleyerek zanlıyı tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 30 yaşındaki zanlı C.M.Ş. olayın üzerinden 19 saat geçtikten sonra gözaltına alındı. O anlar kamerada C.M.Ş.’nin olayda kullandığı silah ise arkadaşı İ.Ö.’nün (58) adresinde bulundu. İ.Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İ.Ö. ise serbest bırakıldı. C.M.Ş.’nin emniyette hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan, marketteki soygun anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde C.M.Ş, alışveriş yapma bahanesiyle markete geliyor geliyor ve silahla soyguna girişiyor. Kasiyerlerin korku ve panik anları da kameraya yansıyor.



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