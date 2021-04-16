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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı

Şüphelilerden detaylar

Emniyet Müdürü Akalan 

-Genel detaylar

( İZMİR )-Gözaltına alınan 29 şüpheli arasında ihraç edilen eski emniyet müdürü de var İZMİR

- İzmir’de, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı. Haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.
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