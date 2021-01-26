Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

İzmir’de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

Şüphelilerin polis ekipleri tarafından araca bindirilmesi

( İZMİR ) -- Aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahıslar da var İZMİR

Sahte Kimlik Yakalama Kararı Polis Ekipleri Kamu Görevlileri İstihbarat 


- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker ve emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, haklarında arama kararı bulunan kaçak ve firari örgüt üyelerinin saklandığı, daha çok örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan evler bir bir tespit edildi. Haklarında değişik mahkeme ve hakimliklerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahısların da olduğu eski kamu görevlileri ile sivil şahıslardan oluşan toplam 35 şüphelinin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hedef şüphelilerden 27'si ile değişik mahkemelerden arama kaydı olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Ele geçirilen ve çok sayıda sahte kimlik, para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 8 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(SY-ÖA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı