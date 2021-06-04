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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de feci kazada can pazarı: 6 yaralı

İzmir’de feci kazada can pazarı: 6 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

( İZMİR )-Minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı İZMİR

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İzmir’in Tire ilçesinde, servis minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, dün Tire-Torbalı yolu Akkoyunlu Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 YNE 71 plakalı Peugeot marka servis minibüsü, Tire istikametine seyir halindeyken aynı yöne gitmekte olan ve tarlaya girmek için manevra yapan Ramazan T. (70) idaresindeki Massey Ferguson marka 35 YNN 41 plakalı traktör ile çarpıştı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince traktör sürücüsü Ramazan T., traktörde bulunan Sevgül T. (39) ile minibüste bulunan İhsan A. (40) Halil Ç. (47) Mustafa D. (43) ve Fatih Ö. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslara alınarak Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlanırken, servis minibüsü ve traktör çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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