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İzmir’de feci kaza: 1 ölü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’de feci kaza: 1 ölü

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Savcı Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- İzmir’in Bornova ilçesinde, çekicinin çarpması sonucu yola savrulduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsünün üzerinden kazayı görmeyen çok sayıda araç geçti. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eryiğit (46) idaresindeki motosiklete, plakası ve henüz sürücüsü belirlenemeyen çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Eryiğit yola savrulurken, kazayı görmeyen çok sayıda araç ise Eryiğit’in üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince Mustafa Eryiğit’in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kara yolu kaza nedeniyle bir süreliğine trafik akışına kapatıldı. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Eryiğit’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince ise motosiklete çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Eryiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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