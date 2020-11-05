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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı

İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı

detaylar

( İZMİR )- Evden eve nakliyatçılar deprem bölgesinde fiyatları iki katına çıkardı İZMİR

Depremzede Deprem Hasar Tespit Deprem Bölgesi Kısa Mesafe 


- İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören yada oturdukları binaların yıkılma endişesi duyan vatandaşlar binalardan taşınmaya başladı.
Krizi fırsata çeviren bazı nakliye firmaları ise yüksek fiyatlar çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için ve yıkılma korkusu yaşayan vatandaşlar taşınmaya başladı.
Hasarlı binalardaki taşıma işlemi asansörle dışarıdan yapılırken, hasarsız binadaki vatandaşlar ise normal olarak eşyalarını toplayarak taşınmaya başladı.
Taşınma telaşına düşen vatandaşlar tepkili Birçoğu depremzede vatandaşlara gidecek olan ve depremde evleri zarar gören vatandaşların eşyaları taşınması istenen nakliyeciler yüksek fiyatlar vererek krizi fırsata çevirmeye başladı.
Uçuk fiyat tekliflerinin verildiği anlar ise kameralara yansıdı. Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile bin 500 ile 2 bin 500 lira fiyat verdiği görüldü.
Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
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