İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını: Ceza yağdı

-Polislerin içeriye girişi anı



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir villaya gerçekleştirilen kumar operasyonunda, kumar oynarken yakalanan 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Kumar baskını yapılan binanın bir dönem konsolosluk binası olarak kullanıldığı da öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Narlıdere'de bulunan lüks bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve bölge takibe alındı. Harekete geçerek bölgeye intikal eden ekipler, villanın uzaktan kumandalı bahçe kapısı açıldığı esnada baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi kumar oynarken yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda oyun kağıdı ile 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 Euro ele geçirildi. Operasyonda kumar oynarken yakalanan 39 kişiye 46 bin 760 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden 122 bin 850 olmak üzere toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında ise, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Öte yandan bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan villanın, polis baskınlarına karşı önlem amacıyla üzerinde dikenli teller olan 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrelendiği, uzaktan kumandayla açılan kapının arkasında bariyer olduğu ve yolların güvenlik kameralarınca gözlendiği bildirildi.





loading...