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İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi

İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi

Havadan görüntüler

Ormanlı At Çiftliği Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Bölgeden detay görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( İZMİR )- Foça’daki orman yangını kontrol altında İZMİR

- İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, hızlı ve zamanında müdahale yangının daha fazla büyümesini engelledi. Edinilen bilgiye göre yangın, Foça ilçesindeki at çiftliği civarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederken, rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Hızlı ve zamanında müdahale ise yangının büyümesini engelledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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