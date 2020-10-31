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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de enkaz altında 5 kişilik aileden 4'ü çıkarıldı

İzmir'de enkaz altında 5 kişilik aileden 4'ü çıkarıldı

Enkaz alanından görüntü

Deprem Öğretim Görevlisi Geçmiş Olsun Demirli Şili 

-Yaralıların kurtarılması

( İZMİR ) İZMİR

- Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 4 çocuğundan 3'ü enkaz altından çıkarıldı. Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından depremden 23 saat sonra anne ve 4 çocuğundan 3'ü çıkarıldı. Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Baba Oğuz Perinçek’in tüm arama çalışmalarında ekiplere yer göstermesiyle eşi Seher Perinçek ve 4 çocuğundan 3'ü enkaz altından 23 saat sonra çıkarıldı. Bu arada baba Oğuz Perinçek depremin ardından iş yerinden enkaz bölgesine gelerek eşi ve çocuklarıyla temasta olduğunu ekiplere enkazdaki bir eşya veya materyalden dairenin yerini göstereceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılarak ekiplere yol gösterdi. Perinçek ailesinin kurtarılma çalışmaları sırasında enkaz alanını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çalışmalar hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu enkaz altında yakınlarını bekleyenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
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