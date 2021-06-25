Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de durdurulan kamyonetten tıka basa kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de durdurulan kamyonetten tıka basa kaçak ürün ele geçirildi

Kamyonet içerisindeki ürünlerden ve ekiplerden görüntüler

( İZMİR )- Kamyonetten çıkan kaçak ürünler pes dedirtti İZMİR

Kaçak Polis Merkezi Sallama Çay Bandrol Polis Ekipleri 


- İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonetin içerisinde tıka basa halde 350 bin adet boş makaronun yanı sıra 19 bin adet kaçak sallama çay ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılara yönelik operasyon ve çalışmalarını hız kestirmeden sürdürüyor. Bu kapsamda; ekipler tarafından 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi yakınlarında İ.A. idaresindeki seyir halindeki kamyonet durduruldu. Kamyonet içerisinde yapılan aramalarda tıka basa halde; 350 bin adet boş makaron, 245 adet sahte bandrol, 55 kg kıyılmış açık tütün, 683 paket, 681 kg çeşitli tütün, 55 paket nargile tütünü, 380 paket kaçak çay ve 19 bin adet kaçak sallama çay ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve şüpheli şahıs polis merkezine intikal ettirilirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement