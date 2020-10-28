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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de dükkan içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

İzmir’de dükkan içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Olay yeri genel ve detay görüntüSinir krizi geçiren kadından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Kamera Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 


- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde pimapen dükkanı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen dükkanında meydana geldi. Dükkanın içerisinde bulunan ve işletmecisi olduğu öğrenilen Engin Ekşioğlu (39), dükkan içerisine giren ve kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabanca ile üç el açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan şahıs bir otomobile binerek hızla kaçarken, çevredeki esnafların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ekşioğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde incelemelerde bulunurken, olay yerine gelen Ekşioğlu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, Ekşioğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Mİ-
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