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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı

İzmir’de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı

İlk Cuma namazından detay görüntüler

Deprem 

-Parklarda namaz kılan vatandaşlardan detaylar
-Namazın bitiminden detaylar
-Vatandaşlarla röportaj

( İZMİR )- Depremin ardından ilk Cuma namazının kılındığı İzmir’de camiler doldu taştı İZMİR

- İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün ilk Cuma namazı kılındı. İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü 114 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın hasar görmesine sebep olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk Cuma namazı buruk bir şekilde eda edildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında kılınan ilk Cuma namazında İzmir’deki camiler doldu taştı. Caminin içinde ve avlusunda yer bulamayan vatandaşlar namazlarını parklarda kıldı. Depremin hemen ardından İzmir’e gelerek, çalışmaları yerinden koordine eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da namazını Manavkuyu Fatih Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında duygularını dile getiren İzmirliler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua ettiklerini ifade ettiler. İzmir’de her şeye rağmen hayatın devam ettiğini belirten vatandaşlar, bugünlere şükür ettiklerini vurguladılar.
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