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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir'de depremden sonra heyelan paniği: Bazı evler zarar gördü

İzmir'de depremden sonra heyelan paniği: Bazı evler zarar gördü

Toprak kaymasında zarar gören evlerden görüntüler

Gard Sağanak Yağış Deprem Yağan Toprak Kayması 

- Mahalle sakinleri ile röp
- Güzeltepe Mahallesi Muhtarı Erkan Yılmaz ile röp

( İZMİR ) -- "İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım kokmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık" İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışların ardından Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri sınırındaki bir bölgede heyelan meydana geldi. Vatandaşları tedirgin eden heyelan sebebiyle bazı evler zarar görürken, evinin çatısına kaya parçası düşen mahalle sakini Ferit Kartal, "Biz o anda evdeydik. İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım korkmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık" dedi.
İzmir'de, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca aralıklarla yağan yağışlar sebebiyle Çiğli ilçesindeki Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri sınırındaki bölgede heyelan meydana geldi. 33 evin bulunduğu bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle, bazı evlerin duvarlarına ve çatılarına yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları zarar verdi. Mahallede çatısına kaya parçası düşen bir ev ise gardırop sayesinde yıkılmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri, yaşanan yağışların ve zaman zaman meydana gelen depremlerin kendileri için sürekli tehdit oluşturduğunu söyleyerek bölgede çözüm bulunmasını istedi."İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım korkmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık"Evinin çatısına kaya parçası düşen mahalle sakini Ferit Kartal, “Biz o anda evdeydik. İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım korkmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık. Buradaki gardırop olmasaydı kaya parçası evin içine girecekti. Belki de çocuğum hayatını kaybedecekti. Yukarıdaki evlerin temellerinin bazıları kaydı, bunlar eski yapı“ dedi.
Bir diğer mahalle sakini Özcan Gündüz ise “Her sene yağmur yağdığında deprem olduğunda bu şekilde oluyor. Bu korkuyla yaşıyoruz, lütfen artık sesimizi duysunlar” ifadelerini kullandı.“Buradaki evler komple risk altında”Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan ise, “Bir an önce yetkililer buraya bir çözüm bulsunlar. En son burada heyelan oldu ve kayalar evin içine girdi. Buradaki evler komple risk altında” diye konuştu.

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