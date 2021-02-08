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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir’de deniz ulaşımına fırtına engeli

-Denizden detay

Deniz Ulaşımı 

--Konak'tan genel detay görüntüler
--Alsancak İskeleden görüntüler

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’de etkili olan rüzgar nedeniyle, tüm deniz seferlerinin geçici olarak iptal edildiği belirtildi. İzmir’de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle, saat 13.00 itibariyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız; olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici sureyle iptal edilmiştir” denildi. (HG-ÖK-Y)
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