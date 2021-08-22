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İzmir'de dehşete düşüren anlar kamerada: Gece kulübü önünde bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de dehşete düşüren anlar kamerada: Gece kulübü önünde bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir'de dehşete düşüren anlar kamerada: Gece kulübü önünde bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kavga anının cep telefonu görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Gece Kulübü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübünün önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kanyon, vale olduğu ileri sürülen O.D tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavga ve bıçaklanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, gece saatlerinde Alaçatı’ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokakta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Alpay Kalyon’un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası Kalyon’un, Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Bıçaklanma anı cep telefonu kamerasında Kalyon’un, O.D. tarafından bıçaklandığı kavga anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde iki grubun arbede anları ve daha sonra vale olduğu ileri sürülen O.D’nin gece kulübünden bıçak alıp gelmesinin ardından Kalyon’u bıçakladığı görülüyor. (SY-
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