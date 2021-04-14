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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

-Operasyon detaylar

Polis Çatışma Akalan Harekete Geç İstihbarat 

--Genel detaylar

( İZMİR )- DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere baskın İZMİR

- İzmir’de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak operasyonun düzenleyen İzmir polisi, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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