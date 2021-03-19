İzmir’de damat katliamı: Eşini ve kayınvalidesini öldürüp, komşuyu yaraladı

-Ekiplerin incelemesi

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( İZMİR )- Eşini ve kayınvalidesini öldüren cani, sokağa çıkan komşuyu da vurdu- Silahla vurulan komşunun hayati tehlikesi bulunuyor İZMİR



- İzmir’in Bayındır ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuyu da silahla vurarak ağır yaralayan cani damat, suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardında Tümen, kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yıkılırken, cani damat evin dışına çıktı. Sesleri duyup sokağa çıkan komşuyu da vurdu Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı’nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza Kuzucuk da, damat Hüsnü Tümen’in kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Anne kız öldü, komşu ağır yaralı İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk’un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Kuzucuk’un İzmir’e sevk edildiği öğrenildi. Suç aleti ile birlikte yakalandı Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü Tümen, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Tümen, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği bilgisi edinildi.



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