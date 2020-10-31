Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de çöken 8 katlı binada umutlar hassas burunlarda

İzmir’de çöken 8 katlı binada umutlar hassas burunlarda

Genel ve detay görüntüler

Depremzede Deprem Köpek Kurtarma Ekibi Trol 

-Hassas burunlu köpeklerin arama yapması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de dün meydana gelen 6.6’lık depremin ardından tamamen çöken 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, hassas burunlu köpekler de enkaz altında kalanları bulabilmek için çaba gösterdi. İzmir’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan Bayraklı ilçesindeki Yağcıoğlu Apartmanında çok sayıda arama kurtarma ekibinin zamana karşı mücadelesi sürüyor. Tamamen çöken 8 katlı binada enkaz altında olduğu düşünülen 7 kişiyi arayan ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik isteyip dinleme yapıyor. Dinlemenin yetersiz kaldığı yerde ise devreye arama kurtarma köpekleri giriyor. Hassas burunlu arama kurtarma köpekleri, enkaz altında kaldığı düşünülen depremzedelerin olduğu yeri bulmak için çaba gösterirken, ekipler de köpeklerden gelen işaretlere göre arama yapılacak yeri tespit ediyor. Hasarlı binaların tespiti yapılıyor Öte yandan, depremde yıkılmayan ancak hasar gören binaların tespitine de başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, depremde çatlaklar oluşan binaların taşıyıcı sistemini kontrol edip kullanılamayacak düzeyde olanlara ağır hasar raporu veriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı