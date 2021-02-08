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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de çarşaflı kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de çarşaflı kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

-Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

( İZMİR ) - İZMİR

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- İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde çarşaflı bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç.’nin, oturduğu koltuktan yerinden kalması, kadınla tartışması ve yolcuların aramaya girmesi yer alıyor. Edinilen bilgiye göre olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen çarşaflı bir kadının yanına, daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir adam geldi. Bu sırada E.Ç., iddialara göre kadına sözlü tacizde bulunup, “Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" dedi.
Bu sırada kadına el kaldırmaya çalışan adama hemen diğer yolcular müdahale etti. Olaya ilişkin yeni görüntüler Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç., belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalkıyor ve telefonla konuşan çarşaflı kadının yanına gidiyor. İddialara göre bu sırada çarşaflı kadını önce sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde bulunuyor. Daha sonra ise hemen tartışmanın arasına yolcular giriyor ve adamı uzaklaştırıyor. Yaşanan bu olayın ardından ise kadın, E.Ç hakkında şikayette bulunmuş, şahıs daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. (HG-
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