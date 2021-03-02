İzmir’de bir ev alevlere teslim oldu

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( İZMİR ) -- 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu- Yaşlı çift komşuları tarafından kurtarıldı İZMİR



- İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan 2 katlı binanın teras katındaki evden çıkan yangın paniğe neden olurken, komşuları tarafından evden çıkarılan yaşlı çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Irmak Mahallesi 35 Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı binanın teras katındaki iki göz evde yaşayan Mustafa A. (90) ve Sıdıka A. (88) çiftine ait evden alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden çiftin yardımına komşuları koştu. Çift komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken ev yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangının klimadan çıktığı değerlendirilirken, hafif şekilde yaralanan çift Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mİ-



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