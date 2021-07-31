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İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

-Operasyondan detaylar

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Gözaltı Uyuşturucu Baskını 

--Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karaçam uygulama noktasında bir araçta aramalar yaptı. Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramalarda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (HG-
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