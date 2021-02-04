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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın

İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın

- Yanan daireden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-- İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinden görüntü
-- Apartman sakinlerinden görüntü
-- Kurtarılan kadın ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre yangın 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Dairede çıkan yangını ve çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, tüm daireyi saran yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Korku dolu anları anlattı Yangının çıktığı daire kullanılmaz hale gelirken, binayı saran dumanlardan 3 kişinin etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri tarafından 3'üncü kattaki dairenin penceresinden kurtarılan Şükran Y., korku dolu anları anlattı. Şükran Y., "Eşim uyandırdı beni, koridora çıkmaya çalıştık. Çok fazla duman vardı, eşim sağ olsun o daha sakin ve daha temkinli 112'yi aradık. Bizi pencereden kurtardılar. Alt katın durumunu öğrendik, iyilermiş" açıklamasında bulundu. Olayla ile ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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