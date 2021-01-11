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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de bina alev alev yandı

İzmir'de bina alev alev yandı

alevlerden görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Çatı Katı 


- İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısındaki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın çevrede paniğe neden olurken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. (CA-
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