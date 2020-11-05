Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor

- Geçici barınma merkezinin kurulacağı alan (Drone) - İş makinelerinin çalışması - Konteynerleri getiren araçlar - Konteynerlerin vinçlerle indirilmesi - Bölgenin çevresinin dikenli telle çevrilmesi - Depremde evleri zarar gören kişilere hazırlanan geçici barınma merkezi için çalışmalar hızla devam ediyorİZMİR (AA) - İzmir 'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen cuma yaşanan ve İzmir 'de en çok Bayraklı ve çevre ilçelerini etkileyen depremde çok sayıda bina zarar gördü.Depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından geçici barınma merkezi kurulması kararlaştırıldı.Haydar Aliyev Caddesi 1601. Sokak'ta bulunan alan, bin konteynerin bulunacağı merkez haline dönüştürülüyor.AA ekibinin drone ile görüntülendiği çalışmalarda zemin düzleştirme işleminin önemli ölçüde tamamlandığı görülüyor.Gece de süren çalışmalar tamamlandığında, sosyal donatılarıyla birlikte bin konteyner hizmete alınmış olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, konteyner kent kurulum çalışmalarının Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda başlatıldığını, ilk etapta bin konteynerin 19 günde tamamlanacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 1,5 hektarlık alanda da 312 konteyner yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Deprem Konteyner Kent Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı