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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

maymunun görüntüsü

( İZMİR )- Daldan dala atladı, maymunu gören işçiler şok oldu İZMİR

Ormana Ormanlı 


- İzmir’in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi'ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü. Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı. Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı. Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu. Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor. (CÖ-HG-
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