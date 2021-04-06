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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı

İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı

Olay yerinden detay görüntü

Polis Deniz Polisi Bild Sağlık Ekipleri Olta 

-Cesetten görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Deniz polisinden görüntü

( İZMİR )- İzmir’de denizden bir erkeğe ait ceset çıkartıldı İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti. Daha sonra oltasına ceset takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.Üzerinden kimlik çıkmadıÖte yandan yapılan incelemede 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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