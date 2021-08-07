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İzmir’de bağ evine kumar operasyonu: 32 kişiye 41 bin 106 lira ceza
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de bağ evine kumar operasyonu: 32 kişiye 41 bin 106 lira ceza

İzmir’de bağ evine kumar operasyonu: 32 kişiye 41 bin 106 lira ceza

-Jandarma tarafından çekilen telefon görüntüleri

Para Cezası Operasyon Jandarma Akalan Harekete Geç 

--Masalarda bulunan tombalalardan görüntü
--Şüpheli şahıslardan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen bağ evine düzenlenen operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira para cezası kesirken, 1 kişi hakkında ise adi işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E.Ş., isimli şahsın kendisine ait bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç., isimli şahsa kiraladığı bilgisi edinildi. Bunun üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen jandarma ekiplerince, Payamlı Mahallesi Küçükkaya Caddesi üzerinde bulunan bağ evine operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde; tombala oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulanırken, bağ evi mühürlendi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere ise el konuldu. Öte yandan, şüpheli M.Ç., hakkında ‘Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (Mİ-
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