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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

- Canbazoğlu Apartmanı'nın yıkımına ilişkin arşiv görüntüler - Bina enkazından görüntüler İzmir 'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken çöktüİZMİR (AA) - İzmir 'de dün yıkımına başlanan binalardan Canbazoğlu Apartmanı çalışmalar sırasında tamamen çöktü.Depremde yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı Canbazoğlu Apartmanı'nda dün başlayan yıkım çalışmaları bugün de devam etti.Ekiplerin çalışması sırasında bina tamamen yıkıldı.Ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışması ise sürüyor.

Bild Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları Trol 

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