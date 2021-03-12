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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir’de 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Mültecilerden detay

( İZMİR ) İZMİR

Jandarma Kaçak Akalan Yurt Dışı İtalya 


- İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayan çalışan yelkenli tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yapılan operasyon ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri koordineli olarak 12 Mart saat 10.15’te, faaliyetlerini bir süredir takip ettikleri yabancı bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.
Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında gerçekleştirilen operasyonda: İtalya rotası üzerinde hareket halindeyken durdurulan yelkenli tekne içerisindeki Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmen ile 2 Ukrayna uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. (Mİ-
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