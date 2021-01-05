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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de 5 eve giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

İzmir'de 5 eve giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Tutuklanan hırsızlık zanlısının eve girme kamera görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Ya Sonra Hırsızlık Zanlısı Kol Saati Akalan Hırsız 


- Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi'nde 4, Ilıca Mahallesi'nde ise 1 eve hırsızlık amacıyla girdiği kamera kayıtlarından belirlenen ve yapılan ihbar sonucu Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç üstü yakalan K.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının Çeşme girişinde tahliye işlemi yapılan çadırlarda kalan göçerlerden olduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre; Çiftlik Mahallesi'nde 4 ayrı adresteki konuta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen ve firari olarak aranan K.E., 4 Ocak Pazartesi günü, saat 14.30 sıralarında Ilıca Mahallesi'ndeki bir eve de hırsızlık amacıyla girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinden kaçarken Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. K.E.'nin üzerinde ve sakladığı yerde arama yapan Asayiş ekipleri, 2 bin 260 lira para, 28 lira 25 kuruş bozuk para, 1 altın ve 1 gümüş renkli kol saati, 2 yüzük, 1 adet elmas detayları bulunan kolye ucu, 1 adet 60 santim uzunluğunda altın zincir, 1 adet küpe sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Çeşme Kaymakamlığı tarafından tahliye işlemi yapılan, Çeşme girişindeki çadırlarda kalan göçerlerden olduğu ifade edilen K.E., Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, 5 ikamet hırsızlığı iddiasıyla Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. K.E. adlı zanlı, bugün yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak Menemen Cezaevi'ne  gönderildi.
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