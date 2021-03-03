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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın

İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın

-Olay yeri genel ve detay görüntü

Tekstil Atölyesi Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin bitişikteki binaya sıçraması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1264 Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor. Alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bina altında park halinde bulunan araçlar ise sahipleri çağırılarak çekilmeye çalışıyor. İtfaiye ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
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