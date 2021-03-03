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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Tekstil Atölyesi Çatı Katı İtfaiye Aracı Trol 

--Söndürme çalışmalarından görüntüler

( İZMİR )- Alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun uğraşları neticesinde söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1264 Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıktı. 4 katlı binanın içerisinde başlayan ve çatı katına sıçrayan yangına, 15 itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bitişiğindeki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Bina altında bulunan çok sayıda park halindeki araç ise olay yerine çağırılan sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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