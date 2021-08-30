İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

-- Çelenk sunma töreni

-- Askeri geçit

-- Törenden detay ve genel görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Meydanda gerçekleşen kutlamalarda İzmirli vatandaşlar da yerini aldı.26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü ve Zafer Bayramı, İzmir'de kutlanmaya başladı.

Gün boyu sürecek olan kutlama ve törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başlarken, törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti il başkanları, millettekileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bayramın ilk töreninde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduKutlamalar İzmir Valiliğinde gerçekleşen kabul töreniyle devam ederken, ardından il protokolü ve askeri erkan Cumhuriyet Meydanı'daki yerini tekrardan aldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, “Milletimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu gururlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Gazisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi. Hava Savunma Yüzbaşı Orçun Oral da günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi.Program resmi askeri geçit töreniyle sona ererken, kutlamalara Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı bandosu da renk kattı.

