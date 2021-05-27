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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de 3 bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 3 bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi

operasyon görüntüsü

( İZMİR ) - İZMİR

Sahte İçki Osmanpaşa Harekete Geç 


- İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir depoda, 3 bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda sahte etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya baskın yapan ekiplerin yaptığı aramada 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi. Gerçekleşen operasyonda depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-AŞ-Y)
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