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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de 204 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’de 204 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenlerden detay

Jandarma Yardım Talebi 

-Askerin göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtımı

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Urla ilçesinde, yardım talebinde bulunan 204 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde kurtarıldı. İzmir’in Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkiinde 112 Acil Çağrı Merkezine yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin bulunduğuna yönelik ihbar geldi. İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilirken, Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı’nın da katılımı ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda arazide bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 204 düzensiz göçmen kurtarıldı. Jandarma tarafından göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılırken, göçmenlerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (Mİ-
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