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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de 190 genç 190 metrelik Türk bayrağını taşıdı

İzmir'de 190 genç 190 metrelik Türk bayrağını taşıdı

-Yürüyüşten detaylar

Uzunlu Portre Karya 

--Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir’in Balçova ilçesinde coşkuyla kutlanırken, 190 genç, 190 metre uzunluğundaki Atatürk portreli Türk bayrağını taşıdı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini binlerce vatandaşla birlikte okudu. Korona virüsü salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Balçova Belediyesinin düzenlediği etkinlikle sokaklara taştı. Balçovalı 190 genç, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaşla birlikte Ata’ya ve Bayrağı Saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. 190 metre uzunluğundaki Atatürk portresini ve Türk bayrağını taşıyan kortej, marşlar eşliğinde Ata ve Sakarya Caddeleri'ne yürüdü. Yürüyüş esnasında İstiklal Marşını ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyan gençlere, balkonlarındaki vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulunarak çiçekler attı. Gençlerin coşkusunu yanlarında yürüyerek paylayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçovalı gençler, ‘Benim Ümidim Türk Gençliğindedir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilelebet izinde olacaklarını bir kez tüm coşkuları ve ışıltıları ile gösterdiler. Bizler de gençlerimiz için onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceğinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden asla taviz vermeyiz. Cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.
(HG-
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