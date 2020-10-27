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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir’de 14 yaşındaki kız çocuğu elleri ve gözleri bağlı şekilde inşaat alanında bulundu

İzmir’de 14 yaşındaki kız çocuğu elleri ve gözleri bağlı şekilde inşaat alanında bulundu

-Küçük kızdan görüntüler

İnşaat Alanı Küçük Kız Aile Kavgası Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

--Olay yeri genel ve detay görüntü
--İnşaat alanı görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğu, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde inşaat alanına terk edilmiş halde bulundu. Kurtarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi 7034 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan aile kavgası ihbarı üzerine adrese intikal eden polis ekiplerince, iki katlı inşaat alanı içerisinde elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 14 yaşında bir kız çocuğu bulundu. Polis ekiplerince inşaat alanından çıkarılan küçük kız, adrese çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Küçük kız, polis tarafından ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan, S.G.C'nin ilk ifadesinde, yüzü maskeli iki kişi tarafından kaçırıldığını söylediği öğrenilirken, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (Mİ-
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