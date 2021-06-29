- İzmir’de 111 kişiye kumar oynarken suçüstü

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 111 kişiye kumar oynarken suçüstü yapılırken toplamda 533 bin 356 TL para cezası kesildi. İzmir’in Bornova ilçesinde kumar oynatan çetenin, güvenlik güçleri tarafından sürekli baskın yapıldığı için rotayı Torbalı ilçesine çevirdikleri ifade edilirken, jandarma ekipleri kumar çetesine burada da göz açtırmadı. Torbalı’nın Yeşilköy Mahallesinde kumar oynatıldığına dair istihbarat elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.D., G.A., O.K., A.Ç. ve N.T.’ye ait depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 111 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, “kumar oynamak” ve “sokağa çıkma yasağını ihlal” suçlarından 533 bin 356 TL para cezası uygulandı. Yapılan kimlik kontrolünde arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakkında da “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli soruşturma başlatıldı. (AG-

